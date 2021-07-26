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понедельник, 26 июля 2021 20:21

Блогер разбил в магазине бутылку виски за $ 7,5 тыс. ради видео

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Блогер разбил в магазине бутылку виски за $ 7,5 тыс. ради видео
Блогеры отказались возместить стоимость виски. Фото: Vik Howard

В Киеве ради видео в Tiktok человек разбил бутылку дорогого виски.

В Telegram-канале "Ху**ый Киев" пишут, что случай произошел в магазине Goodwine.

На видео блоггер сказал, что у него в руках бутылка Glen Grant за $ 7,5 тыс. После этого уронил ее на пол.

Блогеры отказались компенсировать стоимость алкоголя.

В соцсетях добавили, что бутылка элитного Glen Grant Rare Vintage 1948 года стоит 205 тыс. грн.

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Умышленное уничтожение или повреждение имущества наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. Владельцы товара могут через суд требовать возмещения.

В Киеве на Печерске группа людей навеселе разгромила съемную квартиру. Этим щеголяли в TikTok. Инцидент произошел в апреле прошлого года, сообщила Киевская городская прокуратура. Злоумышленники кухонным ножом порезали натяжной потолок, сорвали обои, разбили и повредили всю имеющуюся бытовую технику, элементы интерьера и мелкие бытовые приборы. Также курили сигареты и громко слушали музыку.

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Дата
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