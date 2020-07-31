Блогер порезал шею в суде - СМИ

Мужчина порезал шею после оглашения приговора. Фото: pexels.com

В Одессе мужчина в зале суда порезал себе шею лезвием.

Это произошло после того, как ему избрали меру пресечения - содержание под стражей, сообщает пресс-служба полиции.

41-летнего мужчину подозревают в совершении хулиганских действий. После членовредительства был госпитализирован.

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Местные СМИ пишут, что речь идет о блогере Стасе Домбровском. Ему вручили подозрение из-за драки, которая произошла около недели назад. Он якобы защищал коллегу, на которого напали.

Впоследствии под зданием СБУ на Еврейской прошел пикет в поддержку блоггера. Пришли активисты "Национального корпуса", "Национального сопротивления" и "Автомайдана".

В Одессе избили руководителя правозащитной организации "Общая цель" Владимира Савченко. Организация противодействует застройке побережья.