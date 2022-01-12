"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов

Драка произошла из-за омлета. Фото: "Вікна"

В одной из гостиниц горнолыжного курорта "Буковель" в Ивано-Франковской области произошла потасовка туристов с персоналом. Схватка произошла из-за невкусного завтрака.

Об этом рассказали "Вікна"

Компания восьмерых киевлян заявила, что их побили работники гостиницы. Молодым людям не понравился завтрак, попросили приготовить другое.

Администратор заведения отказалась. Разразился скандал, приехала полиция и "скорая".

"Запланировали тренера, мы хотели кататься", – сказала девушка, которая ездила на новогодний отдых.

Когда пришли в первый день завтракать в ресторан, заявили, что было невкусно.

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"Мы особо с Аней нечего не поели. Говорю "Девушка, вы администратор?". Говорит "Да". Я говорю "Нам не понравился завтрак, можете пожалуйста поменять". Она говорит "Завтра выберите другой", - рассказала киевлянка.

"И то, что вам не понравился омлет, это ваши проблемы. Разворачивается вот так и уходит", - добавила ее подруга.

"Бл*дь, я ей вслед кричу "Овца тупая". Ну потому что она меня как бы вывела на эмоциях", - сказала девушка.

На видео драки слышны крики, молодежь толкается в тапочках. Впоследствии администрация гостиницы заставила отдыхающих выселяться. Стоимость проживания с завтраками для компании была 80 тыс. грн.

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