Благодарила РФ за деньги на митинг: СБУ налетела с обысками к антивакцинаторше из Черкасс

В Черкассах СБУ пришла к антивакцинаторше Елене Фаист. Фото: скриншот с видео

В понедельник, 8 ноября, Служба безопасности Украины пришла с обысками к антивакцинаторше из Черкасс Елене Фаист.

Видео женщина обнародовала в Facebook.

В соответствии с определением суда следственные действия происходят по делу о распространении блогером дезинформации о Covid-прививке. Сотрудники СБУ пришли изъять у Фаист технику, с помощью которой она ведет трансляции.

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К правоохранителям с требованием открыть производство по Фаист обратился врач-инфекционист Черкасской городской инфекционной больницы. Он считает, что кроме дезинформации о вакцинации Фаист в сети оскорбляет честь и достоинство врачей.

Также женщина распространяет информацию с манипулятивными суждениями. Они представляют угрозу общественно-политической деятельности и могут стать катализатором для возникновения угроз национальной безопасности Украины.

3 ноября под Верховной Радой собрались люди, протестовавшие против Covid-вакцинации. Митингующие даже перекрыли движение транспорта. Держали плакаты: "Нет Covid-геноциду", "Нет Covid-фашизму", "Нет Covid-паспортам", "Мое тело! Мой выбор! Мои права!". Среди участников демонстрации была Елена Фаист. Она открыто заявила, что получала деньги из России на акции против вакцинации. И призвала к единению с россиянами.