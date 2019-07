Бизон напал на 9-летнюю девочку

В национальном парке США на девятилетнюю одесситку напал бизон. Он подбросил ребенка в воздух на 3-4 метра.

Девочка жива, но получила травмы, сообщает Ukr.Media.

Причиной нападения бизона стало несоблюдение расстояния между диким животным и людьми.

Руководство парка советует не приближаться к бизонам, лосям и оленям на расстояние менее 23 метров, к волкам и медведям – 100 метров.

Сейчас по этому факту проводится расследование.

😳 Things escalated quickly when a bison spotted this 9-year-old girl at Yellowstone National Park. Luckily, she's OK! (Her parents are the ones running away in the background, according to the witness who shot this video.) https://t.co/xfieCv5iHj pic.twitter.com/Pei98hR6Rf