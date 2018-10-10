Бизнесмену Нагорному скинулись на полумиллионной залог

Бизнесмена Алексея Нагорного обвиняют в государственной измене. Фото - ТСН

За бизнесмена Тимофея Нагорного сегодня внесут залог в размере 528,6 тыс. грн.

Апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу СБУ на меру пресечения Нагорному. Следователи требуют, чтобы подозреваемый находился в СИЗО без альтернативы выйти под залог. Однако заседание в очередной раз перенесли из-за того, что из Печерского суда не поступили материалы дела, сообщили представители бизнесмена, передает ТСН.

Деньги на залог передали "активисты, волонтеры, спортсмены, культурные деятели и сознательные граждане". Среди этого перечня была и бывшая жена Нагорного гимнастка Лилия Подкопаева, сообщил соратник бизнесмена Алик Тарраф. Однако других имен тех, кто пожертвовал деньги, не назвал.

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Близкие Нагорного уверены, что бизнесмена "подставили" из-за того, что тот собирался баллотироваться в Верховную Раду. Как ранее рассказывали его знакомые, СБУ объявила подозрение Нагорному из-за бесед с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным, якобы в этих разговорах был состав преступления. Представители подозреваемого уверены, что именно Дашутин сейчас сотрудничает со следствием и дает показания против Нагорного.

Залог планируют внести сегодня, 10 октября, до конца дня. Уже завтра Нагорного должны отпустить на свободу. После освобождения представители задержанного пообещали провести пресс-конференцию.

Украинского бизнесмена, экс-супруга гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного арестовали за государственную измену. Он находится в СИЗО. Утверждает, что не имеет никаких дел с оккупантами и никто его не вербовал.