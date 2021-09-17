Бизнесмен застрелился в собственном ресторане

В Харькове застрелился бизнесмен Олег Привалов. Фото: facebook.com/OlegPryvalov

В Харькове покончил с собой бизнесмен Олег Привалов.

Он застрелился в туалете собственного ресторана "Чили" на ул. Независимости 17 сентября, пишет Newsroom со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молодой бизнесмен застрелился из карабина в Ровно

Ранее у предпринимателя, уроженца российского Тагила, был конфликт с хозяйкой помещения, в котором находится его ресторан.

Еще раньше у него якобы был конфликт с хозяйкой помещения, где был его ресторан Bono. Владелица заявляла, что у него большие долги.

В квартире в Печерском районе столицы обнаружили труп уроженца Кривого Рога 59-летнего Леонида Вульфа - известного бизнесмена из эпохи 90-х годов. Был основателем компании "Еврокоммодитес", которая занималась металотрейдингом. Мог лишить жизни из-за ограбления и обвинения в его инсценировке. Тогда из его квартиры украли $200 тыс.