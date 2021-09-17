Бизнесмен застрелился в собственном ресторане

 
Ексклюзивы
1/5
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 936
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 3069
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 963
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Просмотров: 2925
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 1890
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 711
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 972
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 297
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 270
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 882
Фото
Все фото
3
6
4
6
7
Пророссийская ботоферма пыталась сорвать вакцинацию в Украине
Пророссийская ботоферма пыталась сорвать вакцинацию в Украине
Убийство планировал: мужчина рассказал, за что расправился с 3-летним сыном
Убийство планировал: мужчина рассказал, за что расправился с 3-летним сыном
В комнате рванул газ: подробности и фото взрыва в многоэтажке
В комнате рванул газ: подробности и фото взрыва в многоэтажке
В &quot;Борисполе&quot; перехватили контрабанду сокровищ из Индии. Количество шокирует
В "Борисполе" перехватили контрабанду сокровищ из Индии. Количество шокирует
СБУ разоблачила подпольный спиртзавод
СБУ разоблачила подпольный спиртзавод
Видео
Все видео
"Ногами його бей" - ученики возле школы устроили мордобой
"Ногами його бей" - ученики возле школы устроили мордобой
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
Авария в Турции: рассказали о состоянии пострадавших украинцев
Авария в Турции: рассказали о состоянии пострадавших украинцев
В Днепре водитель на полной скорости сбил четырех пешеходов
В Днепре водитель на полной скорости сбил четырех пешеходов
Интервью
1/5
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 549
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 657
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1224
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 657
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 сентября 2021
Просмотров: 405
Сіроока дівчинка
У ранньому дитинстві в мене був приятель, сусідський хлопчик. Імені не називаю, бо ця історія делікатна. Ми гуляли в нашій хаті під столом, за ...
пятница, 17 сентября 2021 16:29

Бизнесмен застрелился в собственном ресторане

  Комментировать
Бизнесмен застрелился в собственном ресторане
В Харькове застрелился бизнесмен Олег Привалов. Фото: facebook.com/OlegPryvalov

В Харькове покончил с собой бизнесмен Олег Привалов.

Он застрелился в туалете собственного ресторана "Чили" на ул. Независимости 17 сентября, пишет Newsroom со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молодой бизнесмен застрелился из карабина в Ровно

Ранее у предпринимателя, уроженца российского Тагила, был конфликт с хозяйкой помещения, в котором находится его ресторан.

Еще раньше у него якобы был конфликт с хозяйкой помещения, где был его ресторан Bono. Владелица заявляла, что у него большие долги.

В квартире в Печерском районе столицы обнаружили труп уроженца Кривого Рога 59-летнего Леонида Вульфа - известного бизнесмена из эпохи 90-х годов.

Был основателем компании "Еврокоммодитес", которая занималась металотрейдингом.

Мог лишить жизни из-за ограбления и обвинения в его инсценировке. Тогда из его квартиры украли $200 тыс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бизнесмен застрелился в собственном ресторане». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Усик стал чемпионом мира

Кремль нарушил соглашение с Польшей

Софи Лорен вышла замуж

Началась эпидемия чумы

Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование

Самое читаемое
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование Просмотров: 12639
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
12
 Просмотров: 8082
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины Просмотров: 6795
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
8
 Просмотров: 5949
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 5742
Происшествия
Пророссийская ботоферма пыталась сорвать вакцинацию в Украине
Пророссийская ботоферма пыталась сорвать вакцинацию в Украине
3
 Просмотров: 198
Дальнобойщика раздавило двумя фурами на границе
Дальнобойщика раздавило двумя фурами на границе Просмотров: 459
Убийство планировал: мужчина рассказал, за что расправился с 3-летним сыном
Убийство планировал: мужчина рассказал, за что расправился с 3-летним сыном
6
 Просмотров: 981
В комнате рванул газ: подробности и фото взрыва в многоэтажке
В комнате рванул газ: подробности и фото взрыва в многоэтажке
4
 Просмотров: 387
В "Борисполе" перехватили контрабанду сокровищ из Индии. Количество шокирует
В "Борисполе" перехватили контрабанду сокровищ из Индии. Количество шокирует
6
 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
3
Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского
1
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1
Разумков раскритиковал Данилова за латиницу
1
Европарламент призвал страны ЕС не признавать выборов в России
1
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
Голосов: 39
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть