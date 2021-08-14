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суббота, 14 августа 2021 14:31

Били тарелки и лупились стульями: показали видео массовой драки в центре города

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Били тарелки и лупились стульями: показали видео массовой драки в центре города
В Одессе на Дерибасовской произошла массовая драка. Фото: скриншот с видео

В центре Одессы конфликт между двумя компаниями закончился масштабной дракой.

Инцидент произошел вечером 13 августа на ул. Дерибасовской. Момент драки попал на видео, его распространили в Telegram-канале "Одесса INFO".

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На кадрах видно толпу людей рядом с заведением в центре города. Во время драки в ход пошли тарелки и даже стулья.

Что спровоцировало конфликт - пока неизвестно.

В Киеве на Контактовой площади произошла массовая драка. Побоище произошло у входа в "Пузатую хату". А его участники пустили в ход не только кулаки, но и стулья. В результате драки несколько человек лежали на асфальте.

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