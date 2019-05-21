Били по голове кастетом: на активиста напали неизвестные

Неизвестные избили активиста "Национального Корпуса", лидера инициативной группы предпринимателей рынка "Барабашово" Игоря Блохина. Это произошло сегодня утром возле его дома.

Соответствующие фото и видео опубликовали в сообществе ХС | Харьков в Telegram. Активист связывает нападение со своей деятельностью в рамках инициативной группы.

Это не первое избиение активистов, отстаивающих права предпринимателей рынка "Барабашово". 8 мая совершили нападение на Сергея Линькова. В обоих случаях мужчин били кастетами по голове.

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Фото: ХС | Харьков в Telegram

20 мая неизвестные мужчины напали на адвоката Алексея Несвитайла во время выполнения профессиональных обязанностей. Нанесли многочисленные телесные повреждения, сломали челюсть, выбили зубы, уничтожили личное имущество.