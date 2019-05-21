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вторник, 21 мая 2019 16:58

Били по голове кастетом: на активиста напали неизвестные
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Неизвестные избили активиста "Национального Корпуса", лидера инициативной группы предпринимателей рынка "Барабашово" Игоря Блохина. Это произошло сегодня утром возле его дома.

Соответствующие фото и видео опубликовали в сообществе ХС | Харьков в Telegram. Активист связывает нападение со своей деятельностью в рамках инициативной группы.

Это не первое избиение активистов, отстаивающих права предпринимателей рынка "Барабашово". 8 мая совершили нападение на Сергея Линькова. В обоих случаях мужчин били кастетами по голове.

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Игорю Блохину разбили голову кастетом неизвестные.
Фото: ХС | Харьков в Telegram
Игорю Блохину разбили голову кастетом неизвестные.
Игорю Блохину разбили голову кастетом неизвестные.
Игорю Блохину разбили голову кастетом неизвестные.

20 мая неизвестные мужчины напали на адвоката Алексея Несвитайла во время выполнения профессиональных обязанностей. Нанесли многочисленные телесные повреждения, сломали челюсть, выбили зубы, уничтожили личное имущество.

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