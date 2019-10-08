Били и унижали: полицейские жестоко допросили задержанных

Полицейские избили задержанного на допросе. Фото: 5.ua

Двое инспекторов Управления патрульной полиции Одесской области жестоко избили задержанных. Так требовали признаться в преступлении.

"Двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек и доставили в участок. Там просто таки "выбивали" признание в совершении кражи золотой цепочки. Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижения - вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан", - сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram.

Вчера полицейским сообщили о подозрении в истязании. По словам Трубы, в ГБР есть несколько производств по жестоким действиях правоохранителей.

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"Такая история, к сожалению, не единичная. В ГБР есть несколько производств по факту жестоких действий со стороны правоохранителей. Насилие и пытки - далеко не те методы, по которым должны работать те, кто защищает закон и борется с преступностью", - подчеркнул директор Держбюро.

21 сентября на железнодорожной станции "Сосновка" в Сокольском районе Львовской области полицейские разогнали активистов, которые блокировали вагоны с российским углем. Избили местных, которые пытались им помешать.