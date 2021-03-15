Била головой о стену: учительница физкультуры избила школьника

Инцидент произошел на уроке физкультуры. Учительнице не понравилось, что парень сказал что-то обидное и она начала бить школьника головой о стену Фото: ukrinform.ua

В Тернополе в гимназии им. Ивана Франка, нетрезвая учительница избила ученика 7-го класса.

Инцидент произошел на уроке физкультуры. Учительнице не понравилось, что парень сказал что-то обидное и она начала бить школьника головой о стену, пишет te.20minut.ua.

"Учительница физкультуры пришла в школу в нетрезвом состоянии. Какой малый ей что-то сказал, она начала кричать, закрыла спортзал изнутри и стала того парня бить головой о стену. Дети подняли крик. Сбежались учителя, дирекция и т. д. Выламывали двери", - сказала родственница одного ученика этой гимназии.

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Учительницу уже уволили.

"Это действительно имело место. Для нас, как для педагогического коллектива это недопустимое событие. Эта учительница с сегодняшнего дня у нас больше не работает", - сказал директор гимназии Анатолий Крыжановский, передает tsn.ua.

В полиции начали расследовать инцидент.

"На место происшествия правоохранителей не вызывали. Директор этой гимназии нам сообщил, что инцидент произошел в пятницу, 12 марта, и в учебном заведении самостоятельно все решили. Но этот факт имел место, все детали будем устанавливать", - сообщил пресс-секретарь Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета.

О педагоге, которая набросилась на ученика, известно, что она является специалистом высшей категории и старшим учителем.

В селе Потелич Жовковского района Львовской области учительница несколько раз ударила рукой по голове ученика перед другими детьми. Инцидент произошел в 6-м классе.