Била детей: скандальную стоматологиню из Ровно лишили лицензии

Дантистку, которая била детей, лишили лицензии. Фото: ua.news

Министерство здравоохранения лишило лицензии стоматолога из Ровно Инну Кравчук, которую обвиняют в жестоком отношении к детям.

Дело женщины рассматривается судом, ей грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6-летний мальчик проглотил иглу на приеме у стоматолога

Обвинение сообщило, что Минздрав внепланово проверил выполнение Кравчук требований лицензии на стоматологическую деятельность. Женщина нарушений не устранила. Это и стало основанием отмены разрешения.

Приказ об аннулировании лицензии Кравчук выдали 15 июля. Дело, где фигурирует Кравчук, рассматривают в Ровенском городском суде. Ей грозит три года лишения свободы.

В январе 2021 года в Киеве произошел скандал после публикации в сети нескольких видео с участием местной дантист. На кадрах женщина била детей, которым лечила зубы, и угрожала медицинскими принадлежностями. Следователи установили трех пострадавших от жестокого обращения врача летом 2020-го. Кроме того, в феврале женщина умышленно, осознавая свое физическое превосходство над малолетним, при лечении зубов нанесла ребенку легких телесных повреждений в виде ссадин на шее и синяков на плечах.