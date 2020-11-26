Безумные гонки: водитель "Жигулей" убегал от полиции и протаранил несколько авто

25 ноября в Киеве на Березняках водитель Жигулей убегал от полицейских и протаранил несколько автомобилей.

Полицейским удалось задержать нарушителя на улице Шумского, 5, пишет Информатор. На место прибыли несколько экипажей правоохранителей. На видеозаписях видно, что вероятного водителя повалили на землю.

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Автор: kiev.informator.ua На Березняках водитель Жигулей убегал от полицейских и протаранил несколько автомобилей

Причина ДТП устанавливается.

В Волынской обл. пьяный водитель убегал от полицейских и попал в аварию. В Камень-Каширском патрульные обнаружили автомобиль Mercedes, нарушал правила дорожного движения. Правоохранители сигналами требовали от него остановиться. Водитель начал убегать.