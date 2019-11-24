На Волыни пьяный водитель пытался скрыться от патрульных. Фото: поліція

В Волынской обл. пьяный водитель убегал от полицейских и попал в аварию

В Камень-Каширском патрульные обнаружили автомобиль Mercedes, нарушал правила дорожного движения, сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Правоохранители сигналами требовали от него остановиться. Водитель начал убегать.

"Во время преследования правонарушитель совершил дорожного-транспортного происшествие, в которых был поврежден полицейский автомобиль. Злоумышленника правоохранители остановили и задержали в селе Клетицк этого же района. За рулем оказался ранее судимый 32-летний житель райцентра. Автомобиль злоумышленника поместили на арест площадку", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель сбил насмерть школьницу и скрылся

На правонарушителя составили шесть административных материалов. За неоднократное пьяное вождение мужчины уже лишали водительских прав.

22 ноября в 16.40 в центре Днепра мужчина устроил массовое ДТП. Он бежал от преследования, сообщается на странице "Днепр оперативный" в Facebook.