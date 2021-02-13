Без еды и в холоде: родители оставили четырех маленьких детей одних дома

Детей отвезли в детское отделение местной больницы, где их осмотрели и накормили. Фото: Нацполиция

В Донецкой области четырех маленьких детей нашли в холодном доме и без еды.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции региона.

"В полицию позвонила женщина, которая сообщила, что 4 детей находятся без присмотра родителей, плачут и просят есть. Когда правоохранители зашли к указанному дому, то застали там голодных маленьких детей 9, 8, 4 лет и 11 месячного младенца", - говорится в сообщении.

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Детей отвезли в местную больницу, где их осмотрели и накормили.

"Родители детей поехали в соседний город, а детей оставили на кума. В полицию они приехали в состоянии сильного алкогольного опьянения, что подтверждило медобследование", - рассказали правоохранители.

Данная семья уже состоит на учете в соцслужбы. В прошлом году мать привлекали к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

В отношении родителей составили админпротоколы. О данном случае сообщили службу по делам детей, которая будет принимать решение о возможном лишении родителей их родительских прав.

В Мирногради Донецкой области женщина оставила в квартире 12-месячную дочь и исчезла. Ребенок был полураздетый, а в квартире было холодно и грязно.