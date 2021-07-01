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четверг, 01 июля 2021 18:46

Без еды и туалета - украинские туристы застряли в аэропорту

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Без еды и туалета - украинские туристы застряли в аэропорту
Неизвестно, почему люди застряли в аэропорту. Фото: "24 канал"

Туристы из Днепра на 14 ч. застряли в аэропорту Бодрума в Турции.

В терминале они вынуждены сидеть на полотенцах и транспортных лентах без еды, кондиционеров и возможности сходить в туалет, сообщает ТСН.

В аэропорту будто бы нет электричества. Но к нему продолжают подвозить пассажиров.

Представители турагентства причину блокировки людей не объясняют.

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"Представители буквально бегут от туристов. В состоянии лагеря беженцев люди вынуждены сидеть на полу, транспортных лентах, не имея доступа к санузлу. Нам подвозят по 30-40 бутылок воды. Одна женщина потеряла сознание", - рассказал турист.

В международном аэропорту "Борисполь" задерживают вылет рейсов в Турцию. Причина - нет разрешения Турции. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

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Дата
01
июля

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