Бьет и кричит: мать издевается над дочерью-инвалидом

Автор: tsn.ua Соседи начали жаловаться на мать в соцсетях

В городе Желтые Воды Каменского района Днепропетровской области местные жители встали на защиту 7-летней девочки с недостатками слуха и речи. Ее мать постоянно над ней издевается: бьет, кричит, унижает. Об этом рассказывают соседи в социальных сетях.

"Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, была вызвана полиция и написаны заявления по этому случаю. По словам свидетелей, мать и ее сожитель силой укладывали девочку спать, были слышны ненормативная лексика и угрозы в адрес ребенка о физической расправе, а впоследствии и сухие хрипы и кашель, что, вероятно, свидетельствует о том, что угрозы были приведены в действие. Ребенок с нарушениями слуха и речи, следовательно, не может даже позвать на помощь", - сообщили очевидцы tsn.ua.

В тот день соседи заступились за ребенка, но мать напала на одного из свидетелей и избила палкой в ​​подъезде.

По словам соседки, мать девочки и ее сожитель часто заглядывают в рюмку. Больше детей в семье нет.

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"Я живу в этом доме уже два года и каждый день я слушаю эти крики ребенка, мат, угрозы физической расправой. В тот вечер я тоже слышала, как она кричала. Тогда эта женщина била своего ребенка в квартире, кто-то вступился за девочку, а ее мать набросилась с кулаками. Очевидцы вызвали полицию. Правоохранители женщину забрали. каждый раз ее забирают и потом отпускают, а издевательства над ребенком продолжаются. Она каждый день на нее кричит, за каждую мелочь", - рассказала tsn.ua соседка.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области, это дело полицейские уже взяли на контроль.

В Боярке Киевской области 38-летний мужчина, который злоупотребляет алкогольными напитками и употребляет наркотики, во время очередной ссоры с 73-летней матерью набросился на нее с ножом. Затем он пытался скрыть следы преступления.