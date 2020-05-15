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пятница, 15 мая 2020 08:49

Отрезал голову и выпотрошил: с женщиной зверски расправился 38-летний сын

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Отрезал голову и выпотрошил: с женщиной зверски расправился 38-летний сын
В Боярке женщине отрубили голову и вырезали внутренности. В преступлении сознался сын жертвы. Фото: kv.npu.gov.ua

В Боярке Киевской области 38-летний мужчина, который злоупотребляет алкогольными напитками и употребляет наркотики, во время очередной ссоры с 73-летней матерью набросился на нее с ножом.

Затем он пытался скрыть следы преступления. Однако впоследствии решил признаться в содеянном преступлении и позвонил в полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Мужчину зовут Денис. Он вырезал матери легкие, часть руки, а затем отрезал голову. После убийства бродил по улицам весь в крови и даже успел сходить в магазин. Полицейским он рассказал, что мать - ведьма и постоянно за ним наблюдала. Он отрезал ей голову, потому что даже после смерти женщина продолжала разговаривать. Соседи говорят, что мужчина увлекался сатанинской литературой, сообщают fakty.com.ua.

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Однако, есть другая версия. Мужчина употреблял наркотики и знал, что брат, который живет в Швейцарии, присылает матери деньги. По словам соседей, они слышали, как сын требовал отдать ему банковскую карточку. Несмотря на крики, они не вызвали полицию, поскольку мать всегда защищала сына.

"Она защищала все время своего сына и это была ее инициатива никуда не сообщать. Она все считала, что он исправиться. Что он хороший", - говорит соседка.

За убийство Денису грозит пожизненное лишение свободы, но он может избежать наказания. Соседи рассказали, что еще несколько лет назад родители за деньги сделали сыну справку о невменяемости, чтобы он не попал за решетку за кражу.

В Харькове задержали 38-летнюю Татьяну Пьянову из села Подворки Дергачевского района. Она убила и обезглавила дочь 13-летнюю Кристину. А потом гуляла с головой дочери в пакете. Мотив своего поступка женщина не объяснила.

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