Беспризорные собаки набросились на женщину, которая отбивала ребенка у стаи

13 мая в Бердянске стая бездомных собак покусала женщину с маленьким ребенком. Пытаясь защитить маленькую девочку, мать приняла на себя основной удар.

С многочисленными рваными ранами пострадавшую госпитализировали в городскую больницу машиной скорой помощи, сообщает Pro.Berdyansk.

Автор: pro.berdyansk.biz С многочисленными рваными ранами женщину госпитализировали в городскую больницу.

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Инцидент произошел неподалеку от частного приюта для собак Валентины Мамай, который находится на территории Военного городка. Жители Бердянска говорят, что в этом приюте собак только кормят. Все остальное время они свободно передвигаются по улицам города.

7 мая на улицах Киева появились постеры с социальной рекламой, которая должна призвать убирать за собаками. По словам Анны Яковенко, она и ее пес снялись в социальной рекламе еще 2017 года. Однако о тексте рекламы ей тогда не сообщили. Рекламный постер содержит надпись: "Не доедай - убирай. 85% домашних собак иногда едят экскременты".