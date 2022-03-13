Белорусские больницы переполнены ранеными и трупами военных

Военные машины скорой помощи и военная техника стоят возле Мозырской городской больницы 28 февраля Фото: svaboda.org

Больницы и морги в белорусских городах Гомель, Мозырь и Наровля, у границы с Киевской областью, переполнены россиянами.

Убитых и раненых начали привозить в Беларусь сразу после начала войны, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Медики из этих городов подписали соглашение о неразглашении информации. Если будут говорить с журналистами, то им угрожают увольнением.

Число убитых и раненых настолько велико, что больница в Мозыре ограничила прием самих белорусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Доставляют грузовиками". Белорусские морги переполнены телами российских военных

На прошлой неделе тела российских военных в Мозыре погрузили в поезда РЖД и отправили в неизвестном направлении. Снимавших видео военные догнали и приказали его удалить.

Стало известно, что происходит в морге белорусского Мозыря. "Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение — 5 на 5 квадратных метров, там их складируют некоторое время, они гниют, воняют — потом тела куда-то увозят. Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом", сообщает помощник министра МВД Антон Геращенко со ссылкой на российскую службу ВВС. "Сколько этих трупов — никто не знает, но все в ужасе от происходящего. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто захоранивают", пишет Геращенко.