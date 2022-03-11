Белорусские морги переполнены "200-ми" российскими оккупантами - СМИ

Геращенко сообщил о переполненности моргов российскими оккупантами. Фото: Лента

Стало известно, что происходит в морге белорусского Мозыря.

"Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение — 5 на 5 квадратных метров, там их складируют некоторое время, они гниют, воняют — потом тела куда-то увозят. Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом", сообщает помощник министра МВД Антон Геращенко со ссылкой на российскую службу ВВС.

"Сколько этих трупов — никто не знает, но все в ужасе от происходящего. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто захоранивают", пишет Геращенко.

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Ранее в независимых белорусских и украинских СМИ стала появляться информация о том, в городах на юге Беларуси больницы якобы переполненных телами российских военных.

В белорусском Мозыре морги забиты телами оккупантов, сказала белорусская оппозиционерка Анна Красулина. Большинство трупов принадлежат кадыровцам из Чечни, говорит она.