Батуты видел только в фильмах: могли ли одесские спасатели вытащить из огня больше людей

Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали 32 человек. Фото - od.dsns.gov.ua

В сети обсуждают, что во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса у спасателей не было специальных батутов, которыми могли бы ловить людей, когда те прыгали из окон. Не хватало лестниц, обувь и даже обычных оцинкованных ведер.

Снаряжение и экипировка спасателей были согласно инструкции. У каждого пожарного есть два комплекта формы - один на нем, второй лежит в загоне. Форма состоит из самого костюма, подскасника, каски, берцев, пары перчаток, рассказывает начальник 7-й пожарной части Дмитрий Нестеренко, передает "Думская".

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Однако, в ГСЧС действительно нет батутов, на которые могут прыгать люди из горящих домов.

"Экипировкой мы обеспечены полностью. Не понимаю, почему такую ​​панику устроили, что у нас якобы ничего нет. Это не так. А вот батуты я действительно видел только в фильмах, у нас их никогда не было. Мы люди маленькие, это не наша задача напоминать руководству. Мы просто выполняем свои обязанности", - подытожил спасатель.

Добавил, если бы в здании сработала пожарная сигнализация, в кабинетах были бы рабочие огнетушители, а все ученики и преподаватели были знакомы с правилами пожарной эвакуации, такого количества жертв можно было бы избежать.

Начальник 7-й пожарной части Дмитрий Нестеренко травмировался во время ликвидации пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. На него и его коллег упали лестничные клетки верхних этажей, когда зашли в здание.