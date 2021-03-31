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среда, 31 марта 2021 18:31

Банду вымогателей задержали с поличным
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В Днепре задержали злоумышленников, которые вымогали у 40-летнего мужчины несуществующие долги
Фото: dp.npu.gov.ua
В Днепре задержали злоумышленников, которые вымогали у 40-летнего мужчины несуществующие долги
В Днепре задержали злоумышленников, которые вымогали у 40-летнего мужчины несуществующие долги

В Днепре задержали 4 злоумышленников, которые вымогали у 40-летнего мужчины несуществующие долги. В случае неуплаты - угрожали расправой ему и членам его семьи.

Злоумышленников задержали 30 марта на ул. Корецкого при передаче части денег в сумме 12 тыс. грн, рассказал Ростислав Горбач с ГУНП в Днепропетровской области.

"Мужчина сообщил, что накануне группа лиц забрала у него 20 тыс. гривен, после чего мужчины начали угрожать ему и дальше требовать деньги. И предоставил аудиозаписи разговоров", - рассказал Горбач.

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Личности задержанных установлены - все они жители Днепра возрасте 24-30 лет. У них изъяли часть денег, которые потерпевший передал под влиянием угроз.

Решается вопрос об избрании меры им мероприятия. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В Днепре задержали 33-летнего рэкетира, который вместе с сообщником требовал у предпринимателя 20 тыс. грн ежемесячно. За это гарантировал беспрепятственное ведение бизнеса. Вымогателя остановили на авто Volkswagen после того, как потерпевший передал ему деньги.

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Дата
31
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