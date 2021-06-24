Банду торговцев оружием выслеживали почти полгода. Изъятое поражает

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В Виннице полицейские разоблачили банду сбытчиков оружия. В нее входили более десятка человек. Оружие продавали, в том числе, и криминалитету.

Полицейские почти полгода документировали преступные действия группировки, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области.

"В ходе следствия установлены многочисленные источники получения оружия членами группировки, как нового, так и устаревших образцов, которые переделывались и совершенствовались. Переделывали оружие в подсобных помещениях и гаражах фигурантов с помощью специализированного оборудования и специальных станков. Члены группировки наладили сбыт через личные связи, в том числе, и в криминальных кругах", - рассказал начальник областной полиции Иван Ищенко.

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Преступников взяли на продаже автомата и пистолета 23 июня. Во время обысков по месту жительства фигурантов и в подсобных помещениях, где развернулось нелегальное производство, полицейские обнаружили 33 единицы оружия, в том числе, девять пистолетов, пять единиц автоматического оружия, четыре карабина, четыре взрывных пакета, более 7 тыс. патронов различного калибра, гранаты и другие боеприпасы, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию. Все направили на экспертизу.

Двух подозреваемых задержали. Во время проведения спецоперации для блокировки членов группировки привлекались военнослужащие и спецтехника воинской части 3008 Нацгвардии. Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

В Днепропетровской области задержали банду, члены которой через сеть сбывали на территории Украины собственноручно изготовленное и переделанное огнестрельное оружие и боеприпасы. Среди изъятого - более 100 единиц переделанного огнестрельного оружия, 70 ножей, 500 патронов, порох, специальное оборудование и другие вещественные доказательства. Также установлены покупатели оружия из разных городов Украины.