Банду криминального авторитета из Закавказья взяли с поличным

Одесские полицейские задержали банду "криминального авторитета" из Закавказья. Это 3 мужчин 36, 39 и 44 лет.

Их подозревают в ряде краж из квартир и частных домов одесситов, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua Одесские полицейские задержали банду "криминального авторитета" из Закавказья

"Задержали злоумышленников сразу после похищения ими денег и других ценностей из частного дома на улице Пишенина. Во время обысков у злоумышленников изъяли похищенные вещи и орудия преступления", - рассказали в полиции.

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Злоумышленники до избрания меры пресечения будут в изоляторе временного содержания. Их проверяют на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города.

Автор: od.npu.gov.ua Злоумышленники подозревают в ряде краж из квартир и частных домов одесситов

За кражу, соединенную с проникновением в жилье, им грозит до 6 лет заключения.

В Одессе полицейские задержали криминального авторитета из Закавказья. 32-летний иностранец был "доверенным лицом" и представлял интересы "вора в законе" из Российской Федерации на территории Украины. В сентябре прошлого года похитил наградное оружие в полицейского.