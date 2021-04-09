Банду криминального авторитета из Закавказья взяли с поличным

 
Ексклюзивы
1/5
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 342
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 1638
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 603
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 666
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 1836
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1863
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 540
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 675
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 909
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1215
Фото
Все фото
8
6
4
3
14
Под Киевом перевернулась цистерна с кислородом, движение заблокировано
Под Киевом перевернулась цистерна с кислородом, движение заблокировано
Пьяный мужчина разбил десяток авто и уснул на капоте
Пьяный мужчина разбил десяток авто и уснул на капоте
Легковушка влетела в спецмашину ремонтников: фото смертельного столкновения
Легковушка влетела в спецмашину ремонтников: фото смертельного столкновения
Водитель уснул за рулем и напоролся на отбойник
Водитель уснул за рулем и напоролся на отбойник
Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика
Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика
Видео
Все видео
Банду криминального авторитета из Закавказья взяли с поличным
Банду криминального авторитета из Закавказья взяли с поличным
Рестораны Киева работали "подпольно" и поплатились за это
Рестораны Киева работали "подпольно" и поплатились за это
Пассажиры не хотели выходить из переполненной маршрутки и бросались на полицейских
Пассажиры не хотели выходить из переполненной маршрутки и бросались на полицейских
"Безмасочник" оплевал продавщицу: момент попал на видео
"Безмасочник" оплевал продавщицу: момент попал на видео
Полицейские выстрелами ловили беглеца после ДТП: видео преследования
Полицейские выстрелами ловили беглеца после ДТП: видео преследования
Интервью
1/5
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 1638
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 549
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 396
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 261
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 0
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
пятница, 09 апреля 2021 18:06

Банду криминального авторитета из Закавказья взяли с поличным

  Комментировать

Одесские полицейские задержали банду "криминального авторитета" из Закавказья. Это 3 мужчин 36, 39 и 44 лет.

Их подозревают в ряде краж из квартир и частных домов одесситов, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  Одесские полицейские задержали банду "криминального авторитета" из Закавказья
Одесские полицейские задержали банду "криминального авторитета" из Закавказья

"Задержали злоумышленников сразу после похищения ими денег и других ценностей из частного дома на улице Пишенина. Во время обысков у злоумышленников изъяли похищенные вещи и орудия преступления", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Смотрящего" с сообщниками взяли на выбивании долга

Злоумышленники до избрания меры пресечения будут в изоляторе временного содержания. Их проверяют на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города.

Автор: od.npu.gov.ua
  Злоумышленники подозревают в ряде краж из квартир и частных домов одесситов
Злоумышленники подозревают в ряде краж из квартир и частных домов одесситов

За кражу, соединенную с проникновением в жилье, им грозит до 6 лет заключения.

В Одессе полицейские задержали криминального авторитета из Закавказья. 32-летний иностранец был "доверенным лицом" и представлял интересы "вора в законе" из Российской Федерации на территории Украины. В сентябре прошлого года похитил наградное оружие в полицейского.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Банду криминального авторитета из Закавказья взяли с поличным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
апреля

Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев

Приняли закон относительно борцов за независимость

Немецкий боксер набросился на рефери после своей дисквалификации

Изобретатель сделал первую аудиозапись

Принц Чарльз во второй раз женился

Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами

Европарламент согласился на крупнейшее в истории расширения ЕС

Американцы взяли Багдад

Самое читаемое
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 25463
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 18586
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 15030
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
4
 Просмотров: 7812
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 7470
Происшествия
14-летнюю школьницу избили и загнали голой в воду: как защитить ребенка от буллинга
14-летнюю школьницу избили и загнали голой в воду: как защитить ребенка от буллинга
Рестораны Киева работали "подпольно" и поплатились за это
Рестораны Киева работали "подпольно" и поплатились за это
 Просмотров: 153
ВНО едва не стало причиной самоубийства одиннадцатиклассника
ВНО едва не стало причиной самоубийства одиннадцатиклассника Просмотров: 162
Подростки катались на крыше вагона метро
Подростки катались на крыше вагона метро Просмотров: 99
Мать была на кухне: 15-летний подросток в гостях изнасиловал 2-летнюю девочку
Мать была на кухне: 15-летний подросток в гостях изнасиловал 2-летнюю девочку Просмотров: 1548
Больше всего комментируют
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Чужі
1
Россия пригрозила Украине "началом конца" и объявила дату "нормандской встречи"
1
"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас" - Порошенко
1
Стерненко выпустили из СИЗО
Голосов: 426
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть