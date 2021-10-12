Банда торговала оружием, боеприпасами и ртутью. Среди преступников - экс-правоохранитель

Фото: lviv.gp.gov.ua

Во Львовской области разоблачили трех преступников из Закарпатья, торговавших в Дрогобычском районе огнестрельным оружием, боеприпасами и ртутью.

Один из организаторов "бизнеса" - бывший правоохранитель, сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

"Нелегальный бизнес по сбыту взрывчатых веществ и устройств организовали трое жителей Закарпатской области. Один из них является бывшим работником правоохранительного органа. С августа по октябрь 2021 года члены группы неоднократно сбывали на территории Львовской области, в частности в Дрогобычском районе, огнестрельное оружие, боеприпасы и отравляющее вещество", - сказано в сообщении.

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Злоумышленников взяли на продаже пистолета и патронов к нему за $2 тыс. А также более полукилограмма ртути.

Во время обысков у фигурантов изъяли более 200 боеприпасов к огнестрельному оружию, 25 кг ртути и другое.

Организатору объявили о подозрении и взяли под стражу. Решают вопрос о назначении ряда экспертиз и сообщении о подозрении другим участникам группы.

Во Львовской области сотрудники СБУ пресекли незаконную торговлю оружием. Незаконный бизнес организовал экс-военнослужащий Вооруженных сил Украины и владелец львовской туристической фирмы.