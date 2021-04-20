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вторник, 20 апреля 2021 13:52

Банда полгода продавала людей - им обещали "путешествие по Европе"
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В рамках сотрудничества с правоохранительными органами Франции работники Госпогранслужбы совместно с представителями миграционной полиции пресекли функционирование канала торговли людьми. Преступники предлагали жертвам так называемое "путешествие по Европе", за что последние должны были получить по €200-300 каждый.

На территории Украины осуществлялся подбор и вербовка лиц с низким социальным уровнем жизни, сообщают в пресс-службе ГПСУ. Во Франции злоумышленники отбирали у путешественников документы и всячески угрожали. Единственным условием для возвращения домой было оформление на территории страны статуса "беженца". После этого лицам начислялась социальная компенсация в размере €300 в течение девяти месяцев. Используя положение жертв, злоумышленники получали на руки банковские карты и средства, которые поступали на их счета.

Правоохранители провели почти 50 обысков по местам проживания всех фигурантов дела на территории обоих государств. У преступников обнаружили ряд паспортов, банковские карточки, оружие и наркотические вещества. Одновременно задержали восемь фигурантов уголовного дела в разных городах и странах.

Фото: dpsu.gov.ua

Продолжаются следственные действия. Предварительно известно, что жертвами аферистов стали более 100 человек.

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В Стамбуле правоохранители арестовали пять человек, ранее задержанных и подозреваемых в причастности к незаконной торговле органами, среди которых есть граждане Украины.

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Дата
20
апреля

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