Банда подростков напала на 13-летнюю девушку фото и видео

В Шевченковском районе Запорожья группа подростков напала на 13-летнюю девушку.

Это произошло на пересечении улиц Очаровательная и Славянская у магазина АТБ вечером 23 августа, сообщается в одном из запорожских пабликов в Instagram.

Автор: Instagram В Шевченковском районе Запорожья группа подростков напала на 13-летнюю девушку

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"Произошел с моей 13-летней сестрой вопиющий случай: 10-подростков напали, отвели на балку. Двое били, восемь смотрели. Избили и ограбили ее", - сказано в сообщении.

Автор: Instagram Били 13-летнюю школьницу двое, восемь - смотрели

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Если есть свидетели или кто-то знает людей на фото, просят позвонить по телефону +380 (95) 259 53 80.

Группа из 10-15 подростков угрожала школьнице расправой. Ее окружили и прижали к стене. Это случилось в Черновцах в школе №27.