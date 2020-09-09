Балуха подключили к аппарату ИВЛ

Бывшего узника Кремля Владимира Балуха избили неизвестные. Он в больнице. Фото: facebook.com/Владимир Балух

Состояние бывшего политзаключенного, крымского активиста 49-летнего Владимира Балуха, которого нашли накануне избитым, остается тяжелым.

Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.

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"От медиков больницы скорой помощи, где находится Владимир Балух, известно, что пациент стабильно тяжелый. На аппарате искусственной вентиляции легких, еще без сознания. К сожалению, пока такая неутешительная информация", - написала Геращенко.

49-летнего Владимира Балуха избили в столичном Гидропарке в ночь на 8 сентября. Нашли потерпевшего лишь утром. Имеет тяжелую черепно-мозговую травму, сломанные руку и ключицу. После операции на голове находится в реанимации.