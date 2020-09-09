Балуха хотели убить - нардеп

Бывшего узника Кремля Владимира Балуха избили неизвестные. Он в больнице. Фото: facebook.com/pumamgo

Нападавшие хотели убить бывшего политзаключенного, крымского активиста 49-летнего Владимира Балуха по политическим мотивам.

Об этом заявил народный депутат Ахтем Чийгоз в эфире "Апостроф Live". Он убежден, что Балуха били группой именно для того, чтобы нанести смертельные побои, о чем свидетельствует перелом ключицы. Он уверен, что нападение имеет политический подтекст.

"Делать заявления об отсутствии политического подтекста - значит последний год не замечать, что наших АТОвцев, волонтеров бьют, убивают, потом преследуют судами. Балух - очень порядочный и честный человек, там другой версии нет ... Это с политикой связано , я это точно знаю. Здесь версия только одна: его избили только за то, что он всегда и везде отстаивает все, что связано с Украиной и украинцами", - заявил Чийгоз.

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Нардеп также рассказал, что должен был быть в тот вечер с Балухом, праздновать годовщину освобождения от кремлевского плена.

"Накануне вечером я встречался и с Балухом, и с Пановым. Они пригласили меня на годовщину. К сожалению, я не успел присоединиться. На моем авто их туда отвезли. Я думаю, что кто-то наблюдал за ними со стороны. Ночью дождались, когда он выйдет", - рассказал Чийгоз.

Состояние Владимира Балуха остается тяжелым. Он без сознания и подключен к аппарату ИВЛ. В реанимацию мужчина попал накануне. Его без сознания нашла прохожая в столичном Гидропарке. Оттуда Балуха доставили в больницу скорой помощи, где прооперировали тяжелую травму головы. В медучреждении его посетили друзья. По их словам, 7 сентября, в годовщину освобождения из русского плена, мужчина вместе с бывшими пленниками праздновал год на свободе. В ресторане у Балуха якобы возник спор с русскоязычной компанией именно через язык. Соратники предполагают, что эти люди и могли напасть на него.