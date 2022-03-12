Байрактор "поджарил" российский "Ураган"

Байрактор уничтожил российский "Ураган". Фото: Скриншот с видео

Армия оккупантов потеряла реактивную систему залпового огня "Ураган" в результате очередного удара "Байрактар ТВ-2".

Об этом сообщают сухопутные войска ВС Украины.

С начала войны 24 февраля по сегодняшний день, 12 марта, враг потерял более 12 тысяч человек личного состава. Все показатели еще уточняются, ведь считать сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Кроме личного состава, оккупанты понесли потери техники: танков – 362 ед, ББМ – 1205 ед, артиллерийских систем –135 ед, РСЗО – 62 ед, средства ПВО – 33 ед, самолетов – 58 ед, вертолетов – 8 ед, корабли/катера - 3 ед, цистерн с ППМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

Вооруженные силы Украины уничтожили весь русский полк, прибывший из Брянской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.