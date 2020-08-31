Байкеры сбросили с моста охранника Фото: dp.vgorode.ua

29 августа в Днепропетровской области сторожа, который охранял строительство Никопольского моста на трассе Запорожье - Днепр, сбросили с моста. Это сделала группа байкеров, которым он накануне запретил кататься на мосту. Об этом tsn.ua рассказала дочь пострадавшего Татьяна Хорольская.

63-летний мужчина уже на пенсии, но ночью подрабатывал на мосту, где идут ремонтные работы. По словам женщины, днем ​​29 августа он запретил кататься на мосту байкеру. Ночью тот вернулся в компании еще 4 мотоциклистов, и они сбросили мужчину с моста.

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"О том, что произошло, нам рассказал другой охранник, который также дежурил в ту ночь. Отец был на мосту сверху, а тот сторожил снизу. Он не видел, что именно произошло, из-за потока автомобилей и большого расстояния. Обходил территорию и пошел к отцу, чтобы спросить у него, все ли в порядке. Начал его звать и услышал стон. Нашел моего отца под мостом, спросил что случилось, и кто это сделал. Отец успел сказать, что это сделали байкеры, и потерял сознание ".

Охранник вызвал "скорую" и полицию.

Сейчас мужчина находится в реанимации. Родных к нему не пускают. У него ушибы, переломы ребер, бедра и правой ноги. Он подключен к аппарату ИВЛ.

Женщина говорит, что камер наблюдения на мосту не было, но недалеко есть автозаправка, где есть камеры. Ее отец на работе не пил. Вообще употреблял алкоголь очень редко.

В полиции Запорожской области сообщили, что мужчина упал с моста из-за собственной неосторожности.

"29 августа около 5 часов утра в Запорожское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение больницы города Запорожье госпитализирован с переломом бедра житель села Николай-Поле 1957 года рождения. Установлено, что потерпевший травмы получил 29 августа около 02:00, вблизи села Днепровские Волны. По предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения упал по собственной неосторожности с Никопольского моста. Возбуждено уголовное дело. Продолжается досудебное расследование", - прокомментировала начальница отдела коммуникации Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская.

Дочь пострадавшего просит помощи у тех, кто, возможно, стал свидетелем преступления. Хочет, чтобы наказали виновных за то, что они сделали с ее отцом.

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