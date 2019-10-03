Азартный шахматист убил своего соперника

Во Львове нашли мертвым в собственной квартире 82-летнего пенсионера. В убийстве подозревают соперника по шахматам. Фото - ТСН

Во Львове нашли мертвым в собственной квартире 82-летнего пенсионера. Мужчина пролежал в луже крови почти неделю.

Когда полицейские опросили соседей, то узнали, что погибший играл в шахматы с 33-летним другом, сообщает ТСН.

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По версии полиции, хозяин все время выигрывал, и гостя это сильно разозлило: он схватил молоток и несколькими ударами по голове забил пенсионера до смерти.

Если следствие это подтвердит, то за умышленное убийство азартному игроку грозит до 15 лет тюрьмы.

В Виннице в квартире обнаружили тело мужчины, которое пролежало там больше года. Умершего нашли коммунальщики, которые выломали двери, потому что хотели проверить трубы перед началом отопительного сезона и имели жалобы на устойчивый неприятный запах.