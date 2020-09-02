Автовоз с машинами налетел на отбойник

Под Житомиром автовоз Volvo налетел на отбойник. Фото: скриншот из видео facebook.com/KyivOperativ

Под Житомиром произошла авария с участием автовоза.

Грузовик Volvo, везший несколько внедорожников BMW, налетел на отбойник. От удара автовоз почти остался без передней части, а отбойник был сломан полностью, сообщает "Киев оперативный".

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Из-за аварии движение на этом участке было затруднено. Информация о пострадавших и причинах ДТП устанавливается.

На месте происшествия работают скорая помощь и патрульная полиция.

Вблизи поселка Кривое Озеро Николаевской области грузовик влетел в дорожный отбойник. Затем его вынесло на территорию АЗС, где он насмерть сбил 2 мужчин - 26 и 30 лет.