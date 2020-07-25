Автомобиль загорелся во время движения

Жертв и пострадавших из-за инцидента нет Фото: ГУ ДСНС Украины

В Днепровском районе Киева во время движения загорелся автомобиль Volkswagen Bora.

Инцидент случился 24 июля на ул. Калачевская, 13, сообщает пресс-служба ГУ ДСНС Украины в городе Киеве.

Ликвидировали сгорания пожарные 16-й Государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место.

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В результате пожара в авто поврежден моторный отсек, пластиковые элементы передней части кузова и лакокрасочное покрытие.

Всего на месте задействовали 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава.

По словам владельца, машина загорелась во время движения. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

22 июля в Киеве возле Национального дворца искусств "Украина" загорелись два автомобиля.