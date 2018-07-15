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воскресенье, 15 июля 2018 09:26

Автомобиль вылетел на тротуар и сбил ребенка в коляске

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Вечером 14 июля в Харькове водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил 20-летнюю мать с пятимесячным ребенком. Мальчик погиб на месте. Об этом сообщает полиция Харьковщины.

"28-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик. От удара ребенка выбросило из коляски. 20-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она находится в больнице", - говорится в сообщении.

Автор: Полиция Харьковщины
  Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил 20-летнюю мать с пятимесячной ребенком
Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил 20-летнюю мать с пятимесячной ребенком

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Отмечается, что ДТП произошло около 18:00 на проспекте Гагарина напротив пешеходного перехода.

Автор: Полиция Харьковщины
  Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил 20-летнюю мать с пятимесячной ребенком
Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил 20-летнюю мать с пятимесячной ребенком

По данному факту открыто уголовное производство.

В селе Водица Раховского района Закарпатья произошло ДТП. 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Погиб 1-летний ребенок, пятеро взрослых - в больнице.

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Дата
15
июля

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