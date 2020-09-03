Автомобиль "Водоканала" ушел под асфальт. Фото: www.rbc.ua

В центре Киева машина горводоканала провалилась под асфальт. Задние колеса автомобиля оказались полностью заблокированы.

Инцидент произошел 3 сентября на улице Фроловской в районе Подола. Машина частично ушла под асфальт и задними колесами застряла намертво в яме. Об этом сообщило издание "Страна".

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На месте происшествия работают спасатели. Они с помощью специальной техники извлекают автомобиль из ловушки.

В Киеве, на межквартальном проезде в районе бульвара Дружбы народов, 32, под асфальт провалился мусоровоз. Одно его колесо наполовину исчезло под дорожным покрытием.