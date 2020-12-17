Автомобиль влетел в ребенка на пешеходном переходе

В Черкассах 16 декабря на пешеходном переходе автомобиль сбил 10-летнего мальчика.
Его госпитализировали, сообщает патрульная полиция Черкасской области.
ДТП произошло на перекрестке улиц Грушевского и Гоголя.
Первый автомобиль остановился, чтобы пропустить мальчика. Однако водитель другого авто Skoda Fabia, которое двигалось по соседней полосе, не сбросило скорость и не остановилось.
Ребенок попал под колеса "Фабии", когда перебегала дорогу.
Согласно ПДД, если на нерегулируемом пешеходном переходе транспортное средство снижает скорость или останавливается, то автомобили в соседней полосе должны делать так же.
Также запрещено резко перебегать дорогу; переходить ее, не убедившись в безопасности; допускать детей на проезжую часть без присмотра взрослых.
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