Автомобиль влетел в ребенка на пешеходном переходе

В Черкассах 16 декабря на пешеходном переходе автомобиль сбил 10-летнего мальчика.

Его госпитализировали, сообщает патрульная полиция Черкасской области.

ДТП произошло на перекрестке улиц Грушевского и Гоголя.

Первый автомобиль остановился, чтобы пропустить мальчика. Однако водитель другого авто Skoda Fabia, которое двигалось по соседней полосе, не сбросило скорость и не остановилось.

Ребенок попал под колеса "Фабии", когда перебегала дорогу.

Согласно ПДД, если на нерегулируемом пешеходном переходе транспортное средство снижает скорость или останавливается, то автомобили в соседней полосе должны делать так же.

Также запрещено резко перебегать дорогу; переходить ее, не убедившись в безопасности; допускать детей на проезжую часть без присмотра взрослых.