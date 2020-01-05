Автомобиль влетел в группу туристов, есть погибшие

Авто влетело в группу туристов из 17 человек, шестеро из которых погибли. Фото: www.dw.com

В Италии автомобиль въехал в группу туристов.

Происшествие случилось в ночь на 5 января в автономной провинции Больцано в коммуне Брунико на севере страны, сообщает Deutsche Welle.

Этот район расположен недалеко от австрийской границы и известен своими лыжными курортами.

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Авто влетело в группу туристов из 17 человек, шестеро из которых погибли. Несколько человек получили травмы, один человек в тяжелом состоянии.

По словам полицейских, вероятно, погибшие являются гражданами Германии. Водитель автомобиля выжил, полиция расследует, как произошла авария, жертв идентифицируют.

Немецкое министерство иностранных дел пока не прокомментировало эту трагедию.

На юго-западе Турции, на шоссе Денизли - Анталия микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду. Пострадали оба водителя, турецкий гид и 10 украинских туристов.