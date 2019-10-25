Микроавтобус с украинскими туристами столкнулся с трактором

Фото: milliyet

На юго-западе Турции, на шоссе Денизли - Анталия микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором.

В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду. Пострадали оба водителя, турецкий гид и 10 украинских туристов, сообщает Milliyet.

Им оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу города Аджипаям, который находится в 60 километрах к юго-востоку от Денизли.

По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

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Причины ДТП выясняются.

Напомним, на трассе "Киев - Одесса" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего осложнилось движение транспорта в столичном направлении.