Автомобиль упал в горную реку - видео с последствиями смертельной аварии

Автомобиль Skoda Octavia слетел в реку с трассы "Сколе-Славское" близ села Тухля на Львовщине. Один пассажир погиб, двоих забрала "скорая".
Водитель машины не справился с управлением около 13:30, по предварительной версии. Слетел с моста, сообщило издание "Варта1".
К пострадавшим спасатели спускались с помощью специальных тросов.
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В воскресенье, 7 марта, около 6:30, на нерегулируемом железнодорожном переезде на окраине Винницы дизель протаранил легковой автомобиль ВАЗ. ДТП произошло на ул. Железнодорожной, сообщила пресс служба ГСЧС в Винницкой области.
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