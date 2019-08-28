Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавшие

Фото: Национальная полиция

Утром 28 августа вблизи пгт Ясиня Раховского района Закарпатской области на дороге Мукачево-Рогатин столкнулись автомобиль Skoda Superb и рейсовый автобус "Эталон".

В салоне автобуса находились 25 пассажиров, он перевернулся. Машина снесла ограждение и съехала в кювет, сообщили в ГСЧС Закарпатской области.

21-летний водитель Skoda из села Нижняя Апша Тячевского района не справился с управлением, выехал на встречную полосу. Там допустил столкновение с рейсовым автобусом, за рулем которого находился 64-летний житель села Розтоки Раховского района.

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Из 25 пассажиров автобуса шестеро - в больнице. Жена водителя легковушки также обратилась в больницу за помощью.

По факту ДТП с пострадавшими полиция возбудила уголовное дело, назначила экспертизы, чтобы выяснить причины аварии.

В результате опрокидывания автомобиля БМВ X3 в городе Славское Львовской области погибли 2 человека, еще двое — ранены.