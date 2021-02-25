Автомобиль с автобусом сошлись в смертельном столкновении

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На трассе Харьков-Сумы столкнулись рейсовый автобус "Эталон" с пассажирами и ВАЗ 21099. Погибли 2 человека.

Авария произошла в селе Крысин Богодуховского района Харьковской области 25 февраля около 8:20, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"В результате ДТП в легковом автомобиле погибли 71-летний водитель и 70-летняя пассажирка. В автобусе, который двигался по маршруту Богодухов-Харьков, кроме водителя, были 15 пассажиров. Они не пострадали", - сказано в сообщении.

Спасатели с помощью специального инструмента разрезали кузов искорёженной легковушки и достали тела погибших. Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

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