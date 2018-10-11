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четверг, 11 октября 2018 11:40

Автомобиль помощника нардепа расстреляли на дороге

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Автомобиль помощника нардепа расстреляли на дороге
На Херсонщине неизвестные расстреляли автомобиль местного предпринимателя, помощника нардепа. Фото: newscity.in.ua

На Херсонщине неизвестные расстреляли автомобиль местного предпринимателя. Стреляли из авто на автoдoрoге Херсoн - Феoдoсия - Керчь, пишут Newscity/Нoвoсты Херсoна.

"Около 21:10 неизвестные лица из своего автомобиля обстреляли другую легковую машину. Как выяснили, авто принадлежит херсoнскoму аграрию, руководителю предприятия "Славута Юг" Андрею Федoренкo. Мужчина также является пoмощником нардепа от "Батькивщины" Юрия Oдарченкo. На мoмент обстрела в салоне авто находились Андрей с водителем. В машину попало 19 пуль. В результате оба получили ранения", - говорится в сообщении.

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Прибыли медики и "скорая". Мужчин госпитализировали. О состоянии не сообщается. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Работают оперативники и следователи. Открыли уголовное производство - покушение на убийство.

В Харькове на ул. Клочковской вечером 10 октября стреляли в бизнесмена. Мужчина как раз выходил из спортклуба. Получил ранение в спину.
Предварительно, стреляли из автомата.

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Дата
11
октября

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