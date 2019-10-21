Автобус с украинцами перевернулся в Румынии

Вблизи румынского города Бренешт перевернулся автобус с украинскими туристами. Фото - Главком

Вблизи румынского города Бренешт перевернулся автобус, который перевозил украинских туристов. Авария произошла утром 21 октября.

Известно, что автобус ехал из Греции в Одессу. В нем находилось 46 украинцев, пишет издание Mediafax.

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В результате ДТП серьезных травм никто не получил. Всех граждан уже забрали другим автобусом.

"Автобус с украинскими номерами, который следовал в Одессу, съехал с дороги и влетел в отбойник после чего перевернулся. Очевидно скорость была не высокой, ведь ни один из 46 человек не пострадал", - рассказали в румынские правоохранители.

В венгерском городе Ниредьгаза разбился микроавтобус Mercedes, в котором ехали украинцы. Пострадали 10 человек, из них шестеро - с тяжелыми травмами. Авария произошла ночью 19 октября