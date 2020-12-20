Автобус с пассажирами загорелся на ходу

В воскресенье, 20 декабря, в Днепропетровской области на ходу загорелся рейсовый автобус с пассажирами.
Это произошло на Криворожском шоссе. Некоторые пассажиры внутри дремали, когда салон затянуло едким дымом, сообщили в Telegram-канале "Х ** й Днепр".
"Кроме водителя, в салоне булипасажиры - все они успели выбежать до того, как" Эталон "охватило огнем", - пишут.
Предварительной причиной пожара стало замыкание проводки. Транспортное средство полностью выгорел. На месте пожара работали спасатели, которые потушили пожар.
В Дарницком районе Киева утром 17 декабря во время движения загорелся автомобиль.
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