Автобус с пассажирами загорелся на ходу

В воскресенье, 20 декабря, в Днепропетровской области на ходу загорелся рейсовый автобус с пассажирами.

Это произошло на Криворожском шоссе. Некоторые пассажиры внутри дремали, когда салон затянуло едким дымом, сообщили в Telegram-канале "Х ** й Днепр".

"Кроме водителя, в салоне булипасажиры - все они успели выбежать до того, как" Эталон "охватило огнем", - пишут.



Предварительной причиной пожара стало замыкание проводки. Транспортное средство полностью выгорел. На месте пожара работали спасатели, которые потушили пожар.

В Дарницком районе Киева утром 17 декабря во время движения загорелся автомобиль.