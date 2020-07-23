Автобус с пассажирами слетел в кювет - водитель скрылся

15 пассажиров пострадали. Фото: полиция

Автобус с пассажирами слетел в кювет в Петриковском р-не Днепропетровской обл.

Пострадали 15 человек, водитель скрылся с места происшествия, сообщили в полиции.

В аварию попал микроавтобус "Газель Рута". Двигался по маршруту Каменское - ст. Чайка. Авария произошла около 15.30 вблизи с. Шульговка.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением. Автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся.

В автобусе находилось около 20 пассажиров, 15 человек госпитализированы. Водитель скрылся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фура разнесла Mazda, перевернулась и загорелась. Погиб тренер с детьми

"Сейчас принимаются меры для его задержания. На месте ДТП работают полицейские. Происшествие зарегистрировано, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

На Волыни иномарка OPEL Zafira врезалась в грузовик MAN. В результате аварии погибли 4 человека. Трагедия произошла 23 июля в Литинском районе в 5.30 на автодороге М-12 вблизи села Лукашевка.