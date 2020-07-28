Автобус с пассажирами слетел в кювет: что известно о пострадавших

28 июля, около 9:20 возле села Большая Озимина в Самборском районе Львовской области автобус с пассажирами сообщением Самбор - Дрогобыч перевернулся в кювет.
Травмированы 7 человек, среди них 4-летний ребенок, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Водитель маршрутного автобуса БАЗ-А079 сообщением Самбор - Дрогобыч, 59-летний житель Самбора, на повороте не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП 7 пассажиров автобуса, в том числе и 4-летний ребенок, обратились за медицинской помощью. Их диагнозы уточняются", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства происшествия. Водителю грозит до 3 лет ограничения свободы.
Вблизи Шульговки в Петриковском районе Днепропетровской области микроавтобус "Газель Рута" сообщением Каменское - ст. Чайка выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся. В автобусе находилось около 20 пассажиров, 15 человек госпитализированы. Водитель скрылся. Его разыскали в Каменском на 4-й день.
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