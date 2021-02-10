Автобус, 4 грузовика и 2 легковушки не разминулись на трассе: показали фото

На автодороге государственного значения вблизи села Лукашевка Якушинецкой территориальной общины в Винницкой области столкнулись пассажирский автобус международного сообщения, 4 грузовых автомобиля и 2 легковушки.

Фото: vn.npu.gov.ua

Авария произошла сегодня, 10 февраля, около 8.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Музыкант с семьей разбился на трассе

"Предварительно, в результате аварии никто не пострадал. Все обстоятельства аварии устанавливаются", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают патрульные полицейские. Они обеспечивают безопасность дорожного движения.

В результате столкновения маршрутки и мусоровоза в селе Павловка Ямницкой сельской ТГ на Ивано-Франковщине погибли 2 человека. Еще 13 травмированы. Предварительно, 20-летний водитель мусоровоза Mercedes-Benz Atego, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Последним управлял 46-летний житель Калуша.