Авто влетело в детскую коляску. Младенца отбросило на десятки метров

Пьяный водитель влетел в коляску с ребенком. Фото: Национальная полиция Винницкой области

В селе Ладыжинские хутора, что в Винницкой области, машина влетела в коляску с ребенком. Пострадал младенец, 11-месячная Доминика. Ее от удара отбросило на десятки метров, нашли в лесу.

Сейчас она в реанимации с черепно-мозговыми травмами, отеком мозга и переломами, говорится в сюжете ТСН.

"Кроме того, есть повреждения скелета, большеберцовой кости, внутренних органов, закрытая травма грудной клетки и повреждения легких в виде контузии", - говорит заведующий отделением интенсивной терапии Винницкой детской больницы Анатолий Стародуб.

Мать ребенка рассказывает, что все случилось за считанные секунды, когда гуляла с дочкой.

"Пролетела машина, подняла пыль, я закрыла козырек ребенку, чтобы не попала в глаза и хотела развернуть, но не успела. Засвистели колеса и коляска улетела. Попала под колеса, а дочь отбросило от дороги. Я побежала за машиной и в траве нашла Доминику, а машина поехала дальше с коляской. Свидетели говорили, что каталась так два круга", - говорит мама Виктория Браславец.

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В крови водителя 47-летнего Михаила нашли 0.3 промилле алкоголя. Машина, на которой совершил преступление, чужая. Удостоверение водителя никогда не получал.

"Уровень алкоголя в крови - это где-то сто грамм водки или одна-две бутылки пива. Он пробовал ездить, учился. Накануне с знакомым распивали пиво и тот дал ему машину, чтобы прокатиться", - говорит начальник Гайсинского управления полиции Игорь Соломон.

Виновник сам воспитывает шестерых детей. Пьяным его раньше не видели. Сейчас мужчина в СИЗО, ждет меру пресечения. Судьбу его детей решат социальные службы.

В Пирятине Полтавской 53-летний водитель грузовика ГАЗ-3302-206 сбил на переходе 16-летнюю девушку с 12-месячным младенцем на руках. Оба живы, но искалеченные. Их доставили в больницу на обследование.

Авария произошла 12 июня около 11:30 на перекрестке ул. Соборной и Успенской.